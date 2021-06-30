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بمنديل أبيض وبدون صور.. عقد قران منة عرفة على محمود المهدي

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بمنديل أبيض وبدون صور.. عقد قران منة عرفة على محمود المهدي بمنديل أبيض وبدون صور.. عقد قران منة عرفة على محمود المهدي

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أعلن الممثل الشاب محمود المهدي، عن عقد قرانه على الممثلة منة عرفة، اليوم الأربعاء.

نشر محمود المهدي صورة عبر حسابه بتطبيق Instagram، صورة ليدين مغطاة بالمنديل الأبيض أثناء عقد القران، وعلق كاتبا: «الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666».

مؤخرًا، تم خطبة منة عرفة ومحمود مهدي، إذ أشارت أنها ترغب العيش بجانبه جميع فترات حياتها المقبلة.

ونشرت منة عرفة صورة تجمعها بخطيبها من حفل الخطوبة عبر موقع «إنستجرام»: «لبقية حياتى، شكرًا على كل الرسايل اللي جاتلنا وكل حد أخذ من وقته ولو دقيقة عشان يبعتلنا كلمة حلوة، وشكرًا بجد على كل دعواتكم الجميلة، فرحتنا اكتملت بيكوا».

المصرى اليوم

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