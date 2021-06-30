«فلسفة الدولة أمام التكنولوجيا الكونية» عن «أوراق للنشر والتوزيع»

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صدر عن دار أوراق للنشر والتوزيع حديثاً كتاب «فلسفة الدولة أمام التكنولوجيا الكونية» للإعلامي اللبناني الدكتور مالك القعقور. وسيكون الكتاب من ضمن مجموعة الكتب الجديدة التي أصدرتها «أوراق للنشر والتوزيع» في جانحها (صالة 1 جناح C3) في معرض القاهرة للكتاب الذي يقام نهاية يونيو الجاري.



يركز كتاب القعقور، المؤلف من 396 صفحة من القطع الوسط، على بحث الأخطار التي تحدق بالدولة نتيجة تطور التكنولوجيا التي تكاد تصبح سلطة بذاتها، فيما يجب أن تبقى واحدة من سلطات الدولة التي تعتبر من المنظار الفلسفي «عقل المجتمع».



يناقش القعقور في كتابه المؤلف من ثلاثة أقسام وكل قسم من ثلاثة فصول، المسارين الفلسفيين للدولة والتكنولوجيا، وتأثير أحدهما على الآخر، انطلاقاً من إشكالية أساسية مفادها أن الفلسفة وجدت نفسها، في خضم ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وثورات الكترونية ومعلوماتية وما نتج عنها من أمور كثيرة منها العوالم الافتراضية التي مسحت حدود الدول واخترقتها، أمام مجموعة من الأسئلة المتعلقة أساسًا بموضوع «الدولة» نفسه، لا سيما أن الفلسفة هي التي أسّست مفهوم الدولة، وهي بالتالي مسؤولة عن كشف الأخطار التي تهددها وكذلك عن إعادة التفكير بدورها في مواجهة هذه التكنولوجيا الكونية الهائلة التي تكاد تصبح سلطة مستقلة خارج سلطة الدولة أو حتى أقوى منها.