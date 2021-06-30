«الشركة القابضة» توقع بروتوكولًا لتوصيل المياه لـ21 أسرة في «أبيس» بالإسكندرية

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ووقع المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتورة نادية عبدالغنى رئيس مجلس إدارة إنرويل الاسكندريه شرق عن عام ٢٠٢١/٢٠٢٠،، الأربعاء، بروتوكول تعاون بين الشركة والنادى، لتوصيل الوصلات المنزلية لعدد ٢١ أسرة من الأسر الأشد احتياجا بقرى أبيس، يتحمل تكلفتها نادى إنرويل.

وقال المهندس أحمد جابر، أن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، أجرت أبحاث ميدانية لاختيار الأسر الاكثر احتياجا، لتحقيق مفهوم التنمية والاستفادة من البروتوكول في دعم تلك الأسر.