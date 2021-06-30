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وزير التضامن تهنئ بالذكرى الثامنة لـ«٣٠يونيو»

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وزير التضامن تهنئ السيسي بالذكرى الثامنة لـ«٣٠يونيو» وزير التضامن تهنئ بالذكرى الثامنة لـ«٣٠يونيو»

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هنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، الرئيس بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠يونيو.

وقالت «القباج» في تهنئتها، الأربعاء، إنه «بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن وزارة التضامن وجميع العاملين نتقدم بخالص التهنئة للسيد رئيس الجمهورية وللجيش المصري العظيم وللشعب المصري الصامد بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونية المجيدة والتي ستظل نقطة تحول نحو حقبة جديدة من البناء والاستثمار والتنمية وتوفير حياة كريمة لكل مصري ولكل مصرية.. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي».

المصرى اليوم

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