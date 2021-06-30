أخبار عاجلة

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بايدن يعلن رفع أجور رجال الإطفاء قبل موسم حرائق الغابات

Print
بايدن يعلن رفع أجور رجال الإطفاء قبل موسم حرائق الغابات بايدن يعلن رفع أجور رجال الإطفاء قبل موسم حرائق الغابات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، زيادة الأجور والمنح لرجال الإطفاء الفيدراليين، قبل اجتماع مع حكام الولايات الغربية، الذين ربما يواجهون عددا قياسيا من حرائق الغابات هذا العام بسبب الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن الاجتماع الافتراضي الذي سيعقد، اليوم، بحضور مسؤولي يهدف إلى إظهار أن البيت الأبيض يتعامل مع مشكلة حرائق الغابات، التي تنامت على الأقل بمئة واقعة كل عام منذ 2015، على أنها حالة طوارئ وطنية لا تقل أهمية عن الأعاصير.

وجعل تغير المناخ، مناطق مثل الولايات الواقعة غربي الولايات المتحدة أكثر جفافا، لذلك أصبحت حرائق الغابات أكثر تكرارا وحدة، بحسب "رويترز".

وتوظف الولايات المتحدة نحو 15 ألف رجل إطفاء لمواجهة حرائق الغابات، من بينهم آلاف العمال الموسميين الذين يبدأ أجرهم بنحو 13 دولار في الساعة، ويعتمدون على الوقت الإضافي، وبدل مخاطر لتغطية نفقاتهم المعيشية.

ووصف بايدن مؤخرا هذا الأجر بأنه "راتب ضعيف بشكل سخيف". وقال المسؤول إن الرئيس الأمريكي يخطط لإعلان أنه لن يعمل أي من رجال الإطفاء بأقل من 15 دولار في الساعة.

ومن المقرر أن يعلن البيت الأبيض أنه يسعى إلى تحويل وظائف الدفاع المدني الموسمية، إلى وظائف بدوام كامل لأن المطالب تزايدت، وإلى دفع علاوات الاستبقاء في العمل.

قد يكون موسم حرائق الغابات، هذا العام، بمثابة خلفية تنذر بالسوء حيث يسعى بايدن وزملاؤه الديمقراطيون إلى الحصول على مليارات الدولارات من الكونغرس لتخفيف حدة تغير المناخ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان