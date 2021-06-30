إحالة 161 موظفا للتحقيق وتحرير 84 محضرا لعدم الانضباط في العمل بالأقصر

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أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، تكليف عبدالحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وأضاف أن إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر، برئاسة عبدالحميد الكيلانى مدير الإدارة، وسامح فلسطين وكيل التفتيش وهاني عادل سعد، وأحمد محمد صفوت، ومحمد عبدالمحسن محمد أعضاء إدارة التفتيش، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإداري بها من قبل الخطة الموضوعة لتشمل ١١٣ متابعة، وإحالة ١٦١ موظفًا وموظفة للشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر يونيو ٢٠٢١ الجاري لعدم الانضباط الإداري، وتحرير ٨٤ محضرا.

أكد رئيس مدينة الأقصر، استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر.