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«مصر اليوم ليست هى مصر أمس».. حيث كان تطور أداء قطاع البترول أحد أبرز الأمثلة على التحول الكبير الذى شهدته لتتحول من الاستيراد إلى التصدير، وأخيرًا الوصول إلى محطة تحقيق الاكتفاء الذاتى لعدد من المنتجات البترولية.

ولم يكن الشاهد الوحيد على نجاح الدولة فى هذا الملف، زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى؛ لكن امتد الأمر إلى تحقيق مكانة دولية من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذى سعت كبريات الدول للمشاركة فيه، سواء من خلال العضوية أو اكتساب صفة مراقب منذ اليوم الأول، للدعوة لتأسيسه، والتى انطلقت بمبادرة من مصر خلال قمة ثلاثية مع «قبرص واليونان».

رحلة طويلة بدأها القطاع من 2014، وكانت الأهداف واضحة، لعل على رأسها حل الأزمات التى واجهها من نقص للإمدادات واستيراد للغاز الطبيعى، أحد أهم مصادر الطاقة، والذى يستخدم بصورة أساسية لإنتاج الكهرباء ولأغراض صناعية، وكذا التوسع فى صناعة البتروكيماويات، بهدف تحقيق القيمة المضافة.

وليس أدل على الواقع الجديد من قراءة البيانات الرسمية والتى تظهر تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من (2020/2021) ليصل لنحو 2.3 مليار جنيه، كما ارتفع إنتاج الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا فى الوقت الحالى، بعد أن كان سالب 11% فى الأعوام السابقة، لتتمكن الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز واستئناف التصدير، فى حين ساهم قطاع البترول والغاز عام (2018/2019) بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، كما ارتفعت قدرات قطاع التكرير بنحو 25%، ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها باستثمارات نحو 7 مليارات دولار تعادل نحو 108 مليارات جنيه.

وحقق قطاع البترول إنجازًا جديدًا بدخول مناطق جديدة إلى خريطة البحث والاستكشاف، بعد أن تركزت عمليات البحث خلال السنوات الماضية على صحراء مصر الغربية وخليج السويس والبحر الأحمر، واتجهت بوصلة الإنتاج لأول مرة إلى منطقة البحر الأحمر، حيث تم طرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف، ما لفت انتباه الشركات العالمية إلى وجود فرصة؛ ربما تكون جديدة وواعدة بقدر كبير، لجذب شركات كبرى ودخولها مصر والعمل فى مجال البحث، أهمها «أكسون موبيل وشيفرون» اللتان قررتا الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر.

وتم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، وإسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز إلى شركات عالمية، باستثمارات حدها الأدنى نحو 1.9 مليار دولار ومنح توقيع نحو 249 مليون دولار، والتى تمثل نتاج 7 مزايدات من المزايدات الـ9، ويجرى تلقى العروض لأحدث مزايدتين.

وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ 2010 وحتى أكتوبر 2013، تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليو 2014 حتى إبريل2021، باستثمارات حدها الأدنى نحو 16.15 مليار دولار، ومنح توقيع بلغت نحو 1.14 مليار دولار لحفر 379 بئرًا، كما تم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالى منح تنمية نحو 45.5 مليون دولار.

وساهم كل ما سبق فى زيادة إنتاج الثروة البترولية خلال الأعوام الـ7 الماضية، بنحو 517 مليون طن، وبواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 290 مليون طن غاز طبيعى، و9 ملايين طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير، فى حين ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة، حيث حقق أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، والتوقف عن الاستيراد الذى كان يشكل عبئًا على الموازنة العامة، ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل تم معاودة التصدير مجددًا، حيث احتلت مصر المركز الثانى إفريقيًّا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والـ13 عالميًّا فى 2019 بعد أن كان ترتيبها الـ18 فى 2015.

وانطلقت فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة «جزيرة كريت» بين زعماء مصر وقبرص واليونان، ولاقت استحسانًا واسعًا، وتم تأسيسه بالفعل، وفى أقل من 20 شهرًا، تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول الـ7 المؤسسة له فى سبتمبر2020، ودخوله حيز النفاذ فى مارس 2021، والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها «القاهرة»، ويسعى الى تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم، واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التى تمتلكها كل دولة فى تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة، ما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين فى نفس الوقت، حيث سيتم توفير الغاز الطبيعى للعالم بأسعار تنافسية.

وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية؛ تشير البيانات إلى زيادة قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولة المتزايدة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت نحو 532 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (235 مليون طن منتجات بترولية، 297 مليون طن غاز طبيعى) قيمتها بالأسعار العالمية تقدر بنحو 204 مليارات دولار.

ومع الاتجاه للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى للاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، امتدت مشروعات البتروكيماويات فى محافظات مصر، لتحقيق القيمة المضافة، فضلًا عن التوسع فى مشروعات استخدام السيارات للغاز، وكذا تغطية احتياجات المنازل للحد من استيراد البوتاجاز، والأكثر حاليًّا هو الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية السولار والبنزين فى 2023، اعتمادًا على زيادة معدلات الإنتاج، خاصة معدل الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول بنسبة 5.4%، حيث بلغت قيمتها نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020، مقابل 7.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015، كما ارتفعت الاستثمارات المحلية فى القطاع بنسبة 90.9%، حيث بلغت قيمتها نحو 12.6 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ6.6 مليار جنيه عام 2014/2015.

وارتفع إنتاج مصر من المنتجات البترولية بنسبة 16.5%، لتصل لـ29.7 مليون طن عام 2019/2020، فى حين بلغت نسبة الزيادة فى إنتاج البنزين نحو 13.6%، حيث سجل الإنتاج 5 ملايين طن عام 2019/2020، بينما زاد إنتاج السولار بنسبة 20.8%، مسجلًا 9.3 مليون طن عام 2019-2020.