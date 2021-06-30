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«تحول مصر إلى دولة رقمية بالكامل» كان أحد أهم الأهداف التى تم السعى لها من أجل الدخول بين صفوف الدول المتطورة والمواكبة للتكنولوجيات الحديثة.

ولعل أبرز الأمور التى دفعت الدول إلى التحول نحو العالم الرقمى، أزمة انتشار فيروس كورونا فى مطلع 2020، لتسرع خطى تنفيذ هذا المشروع الذى شمل كل أجهزة الدولة والقطاعات الخدمية والإنتاجية وكذا القطاع المصرفى، فكانت البداية بوضع خطة استراتيجية مرحلية بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جانب وأجهزة ومؤسسات الدولة على جانب آخر، من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين.

ويحتاج التحول الرقمى إلى بنية أساسية قوية، لهذا كانت المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات فى أنحاء الجمهورية فى 2019 باستثمارات 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من 2020 بتكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، ما أدى إلى مضاعفة سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من 6 مرات عن يناير 2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى إبريل 2021، مقابل 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019.

وتم البدء فى تنفيذ مشروع ربط جميع المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرًا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط أكثر من 13 ألف مبنى، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات، منها ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، لمعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، وتطبيق منظومة التحول الرقمى بـ«محافظة بورسعيد» كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية، لتكون أول نموذج يتم تكراره فى باقى المحافظات، فضلًا عن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على «منصة مصر الرقمية» باستثمارات 3 مليارات جنيه، لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيًا، حيث سُجل ما يزيد على 2.2 مليون مواطن، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، لجعل مصر دولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.

ومع التحول الرقمى كان اعتماد آلية التوقيع الإلكترونى خطوة أساسية، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى، والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)، وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.

وشملت المشروعات الرقمية ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى «الصحة والإنتاج الحربى»، وإطلاق المنظومة بـ50 موقعًا فى بورسعيد، والإطلاق الجزئى بـ33 موقعًا فى الأقصر، ويجرى التعميم للوصول إلى 66 موقعًا، وكذلك تم الإطلاق الجزئى بـ14 موقعًا فى الإسماعيلية، والتجهيز للإطلاق فى محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس خلال العام الجارى، فضلًا عن وجود خطة لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى، وأبرزها مشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى، والتحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.

واحتاج المشروع الخاص بنقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى تجهيز قواعد بيانات الوزارات والعمل ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح «حكومة ذكية تشاركية لا ورقية» يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية، فيما شملت خطة الدولة فى إطار الرقمنة والتحول الرقمى تحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، حيث تم طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضى على الشركات، وقامت الشركات الـ4 العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى 2016.

ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الـ4 عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه؛ كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80% من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات، بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول، كما تم أيضًا طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر بقيمة بلغت 1.17 مليار دولار، ومن أجل ضمان جودة الخدمة، تم إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، باستثمارات 50 مليون جنيه، لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر.

وفى إطار الشمول المالى وتشجيع الاعتماد على آلية المدفوعات الإلكترونية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، تم إتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانًا، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية من المنزل، وفى عام 2015 تم إطلاق مبادرة تصميم وصناعة الإلكترونيات «مصر تصنع الإلكترونيات» التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات، بجانب افتتاح وتشغيل 3 مجمعات لإبداع الإلكترونيات فى كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والمنطقة التكنولوجية بأسيوط كمركز للتطوير والإبداع والتصنيع الرقمى للتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، وتحفيز الشركات الناشئة وتنمية الكوادر فى مجال الإلكترونيات المتقدمة.

وفى إطار تشجيع الشباب وريادة الأعمال، تم إطلاق مبادرة «فرصتنا رقمية» لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة 10٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات، حيث تم طرح أول حزمة تشمل 31 مشروعًا بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80 مليون جنيه، وفازت 16 شركة بتنفيذ 15 مشروعًا للتحول الرقمى بالجهات الحكومية بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه، ويجرى الإعداد للمرحلة الثانية.

وانعكس تحسن أداء مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.4%، كما ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار، وحافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا لعامين متتاليين، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16٪، فى حين تقدّم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.