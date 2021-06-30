محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة

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عقد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً لمناقشة استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ ١٠ يوليو المقبل.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على توفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس التي سيؤدي طلاب الشهادة الثانوية الامتحانات بها المكونة من 86 لجنة، و20 ألفا و102 طالب وطالبة، بعدد 74 لجنة امتحان إلكتروني تابلت بجميع الإدارات التعليمية بإجمالي عدد 18 ألفا و965 طالبا وطالبة، و12 لجنة امتحان ورقي بعدد 10 إدارات تعليمية بإجمالي 1137 طالبا وطالبة، وعمل لجنة خاصة للطالب المصاب طبقا للظروف الصحية والتقرير الصادر من المستشفى ونقله بسيارة إسعاف مجهزة، وتأجيل الامتحان للطلبة المصابة في مستشفيات العزل طبقاً للتقرير الصادر عن المستشفى.



أكد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، خلال الاجتماع ضرورة متابعة جاهزية المدارس المقرر انعقاد لجان ثانوية عامة بها من حيث الأثاث والكهرباء والتليفون الأرضي والانترنت، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتوفير التعقيم والكمامات لكافة الأفراد المتواجدين باللجنة، إعداد خطة أمنية متكاملة وتصميم الكردون الأمني حول اللجنة بوقت كافي لعدم اقتراب أي شخص منها، متابعة غلق باب اللجنة وعدم دخول أي شخص إلى اللجنة، عمل صيانة فورية لجميع طفايات الحريق بالمدارس المقرر انعقاد لجان ثانوية عامة بها، تعبئة الطفايات الفارغة، وتكليف أفراد من الإدارة للمرور بصفة يومية على اللجان للتأكد من صلاحية الطفايات الموجودة باللجنة، ضرورة تواجد سيارة إسعاف بجوار كل لجنة ثانوية عامة لتكون مستعدة في حالة الاحتياج.