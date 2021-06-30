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«جراحة لتثبيت عظمة الوجه».. اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة لاعب منتخب الشباب

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«جراحة لتثبيت عظمة الوجه».. اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة لاعب منتخب الشباب «جراحة لتثبيت عظمة الوجه».. اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة لاعب منتخب الشباب

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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، تفاصيل إصابة عبدالرحمن رشدان، لاعب منتخب للشباب، التي تعرض لها خلال مباراة طاجيكستان.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانا قال خلاله: «خضع اليوم عبدالرحمن رشدان لاعب الوطني للشباب لعملية جراحية لتثبيت عظمة الوجه، وأجرى الجراحة الدكتور حسام حسني».

وكان اللاعب قد أصيب أمس الثلاثاء، بكسر في إحدى عظام الوجه خلال مباراة منتخب الشباب أمام طاجيكستان التي انتهت بفوز مصر 3-0 وتأهلها للدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب للشباب.

وأكد الدكتور ماجد هاني طبيب المنتخب، أن حالة اللاعب مطمئنة بعد نجاح العملية، ولم يتحدد بعد موعد عودته إلى الملاعب.

المصرى اليوم

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