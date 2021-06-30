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إصابة تاجر في مشاجرة بسوق «ميت الحوفيين» ببنها

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إصابة تاجر في مشاجرة بسوق «ميت الحوفيين» ببنها إصابة تاجر في مشاجرة بسوق «ميت الحوفيين» ببنها

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أصيب تاجر بعدة طعنات في أنحاء الجسد إثر تشاجرة مع آخرين في سوق قرية ميت الحوفيين دائرة مركز بنها، بسبب خلافات سابقة بينهم، ونقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعى وألقى القبض على أحد المتهمين وجارى ضبط الثانى بعد هروبه عقب ارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقية إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول «فتحى ش» تاجر مصابا بعدة طعنات في البطن في حالة سيئة.

انتقل على الفور العميد خالد المحمدى رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية وتبين أن المصاب تشاجر مع تاجرين آخرين في سوق قرية ميت الحوفيين دائرة مركز شرطة بنها، لوجود خلافات سابقة بينهم، فقام المتهمان بطعنة بألة حادة «سنجة» عدة طعنات، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحدهما ويدعى «أحمد ع» وجارى ضبط الثانى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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