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أمريكا تؤكد التزامها بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

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أمريكا تؤكد التزامها بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أمريكا تؤكد التزامها بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي
"ديلورينتيس" أشار إلى التنسيق مع حلفاء بلاده لتحقيق الهدف

أمريكا تؤكد التزامها بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

‬أكد القائم بأعمال نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وذكر "ديلورينتيس" أمام مجلس الأمن أن الدبلوماسية، بالتنسيق مع حلفاء وشركاء واشنطن الإقليميين، هي أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف، وفقاً لـ"رويترز".

وبين الدبلوماسي الأمريكي للمجلس أن الجولات الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا ساعدت في بلورة الخيارات، التي يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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