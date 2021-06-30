نائب الرئيس اليمني: نتعاطى إيجابيًا مع الجهود الأممية ومبادرة المملكة لإحلال السلام

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أكد أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لاستعادة الدولة والحد من معاناة اليمنيين

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، دعم حكومة بلاده، وتعاطيها الإيجابي مع كل الجهود الأممية ومبادرة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن.

وأشار الفريق محسن بالمقابل إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية وبدعم من إيران، قابلت مساعي إحلال السلام بمزيد من الصلف والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني والتي كان آخرها هجومها الإرهابي بالصواريخ الباليستية على حي سكني في مأرب مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى تصعيدها لهجماتها الإرهابية على المملكة وتهديد السلم والأمن الإقليميين بالاستهداف المتكرر للملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليمني، السفيرة ألالمانية لدى اليمن كارولا هولتكيمبر، ناقش فيه الجانبان أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشار المسؤول اليمني، إلى ما يمثله استكمال تنفيذ اتفاق الرياض من أهمية قصوى في جهود استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار والحد من معاناة اليمنيين.

من جانبها، أكدت السفيرة الألمانية استمرار دعم بلادها لليمن في مختلف المجالات وفي مقدمته المجال الإغاثي والإنساني.

