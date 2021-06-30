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وزيرة التضامن : ثورة 30 يونيو وفرت حياة كريمة لكل المصريين

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وزيرة التضامن : ثورة 30 يونيو وفرت حياة كريمة لكل المصريين وزيرة التضامن : ثورة 30 يونيو وفرت حياة كريمة لكل المصريين

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علقت وزيرة التضامن نيفين القباج، على حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، اليوم الأربعاء، ووجهت رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح ، تزامنا مع احتفالات بهذه المناسبة.

وقالت القباج، على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إنها تهنئ السيسي والجيش والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، مشيرة إلى أنها كانت بداية لحقبة جديدة من البناء والتنمية.

وأوضحت وزيرة التضامن المصرية أنها وجميع العاملين في الوزارة توجه رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري والجيش والشعب العظيم، بمناسبة ثورة الـ 30 من يونيو، التي كانت وستظل نقطة تحول، وبداية لحقبة البناء والاستثمار والتنمية، التي وفرت حياة كريمة لكل مصري ومصرية.

المصرى اليوم

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