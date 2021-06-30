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ضبط 203 عملة أثرية تعود للعصور المصرية القديمة قبل تهريباها بمطار القاهرة

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ضبط 203 عملة أثرية تعود للعصور المصرية القديمة قبل تهريباها بمطار القاهرة ضبط 203 عملة أثرية تعود للعصور المصرية القديمة قبل تهريباها بمطار القاهرة

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تمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة تأمين الركاب بالميناء القاهرة الجوي، من ضبط 203 عملات أثرية ترجع لحقب مختلفة من العصور المصرية القديمة ومنها اليونانية والرومانية والبيزنطية، كانت بحوزة أحد الركاب.
وأوضح حمدي همام رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية انه فور ابلاغ الوحدة الأثرية، تم تشكيل لجنه من الاثرين المختصين برئاسة د. رمضان «مدير الوحدة الأثرية بمبني الركاب رقم 3»، والتي بدورها قامت بفحص المضبوطات واعداد تقرير فني، مؤكدة على ان عملية الفحص والمعاينة أكدت أثرية العملات وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأوضحت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، أن العملات عبارة عن مجموعة من العملات الأجنبية والمصرية والعربية تضم 36 عملة من العصر اليوناني، و59 عملة من العصور الروماني والبيزنطي و108 عملات مختلفة الاشكال والاحجام ولكنها مطموسة المعالم لأنها مغطاه بطبقات من الصدا وعوامل القدم.

المصرى اليوم

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