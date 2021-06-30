أخبار عاجلة

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السودان.. اعتقال 79 من أعضاء حزب "البشير" بتهمة التخطيط لعمل تخريبي

Print
السودان.. اعتقال 79 من أعضاء حزب "البشير" بتهمة التخطيط لعمل تخريبي السودان.. اعتقال 79 من أعضاء حزب "البشير" بتهمة التخطيط لعمل تخريبي
لجنة تفكيك النظام أشارت إلى توجه لخلق فوضى في البلاد

السودان.. اعتقال 79 من أعضاء حزب

‬أعلنت لجنة تفكيك النظام السابق في السودان، اليوم الأربعاء، القبض على 79 من كوادر حزب المؤتمر الوطني المنحل، الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي أنها "رصدت عدداً كبيراً جداً من الخلايا أو كتائب الظل يريدون القيام بعمل تخريبي".

وأضافت أن "مجموعات كبيرة من الفلول تريد استخدام هذا اليوم لخلق فوضى في البلاد"، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وبينت اللجنة أن "مجموعات من المؤتمر الوطني المنحل، كانت تعدّ لعمل تخريبي ليس له علاقة بالعمل السلمي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب