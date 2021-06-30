مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز عبر القنوات التالية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستقبل فريق الأهلي منافسه بيراميدز غداً الخميس، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب السلام وسيتم نقلها عبر شاشة أون تايم سبورت الفضائية وكذلك التردد الأرضي.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المتوقع أن يدخل بيتسو موسمياني مدرب النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أكرم توفيق.

خط الوسط: آليو ديانج - حمد فتحي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجايي - محمد شريف.

وعلى الجانب الأخر سيبدأ تاكيس جونياس مهمته بمحاولة قيادة بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية امام الأهلي ومن المتوقع أن يُعلن التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط وسط الملعب: نبيل دونجا - عمر جابر -تراوري.

خط الهجوم: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - محمود وادي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 19 لقاء فيما يتواجد بيراميدز عن المرتبة العاشرة برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.