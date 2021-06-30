أخبار عاجلة

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ارتكبا جرائم حرب.. "الجنائية الدولية" تحكم على مسؤولين صربيين بالسجن 12 عامًا

Print
ارتكبا جرائم حرب.. "الجنائية الدولية" تحكم على مسؤولين صربيين بالسجن 12 عامًا ارتكبا جرائم حرب.. "الجنائية الدولية" تحكم على مسؤولين صربيين بالسجن 12 عامًا
حصلا على براءة من نفس التهم في 2013

ارتكبا جرائم حرب..

قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الأربعاء)، بالسجن 12 عامًا لاثنين من مسؤولي الأمن الداخلي الصرب، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في يوغوسلافيا السابقة مطلع تسعينيات القرن الماضي، وذلك بعد تبرئتهما من التهم نفسها في 2013.

وأوضحت المحكمة في بيان أوردته "رويترز" أنها حكمت على يوفيكا ستانيشيتش (70 عامًا) الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي لصربيا، الذي كان من أهم شخصيات نظام سلوبودان ميلوسيفيتش، كما حكمت على نائبه فرانكو سيماتوفيتش (71 عامًا) بالسجن 12 عامًا لكل منهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب