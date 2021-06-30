واشنطن: محادثات فيينا بلورت خيارات أمريكا وإيران للعودة للاتفاق النووي

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أعلنت الولايات المتحدة أن الجولات القليلة الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، ساعدت في بلورة الخيارات التي ينبغي اتخاذها من قبل طهران وواشنطن لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لبنود الاتفاق.

جاء هذا، اليوم الأربعاء، في خطاب مبعوث الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، الموجه لمجلس الأمن الدولي، بحسب وكالة «رويترز».

وذكر نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس، أن: «الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ونحن نؤمن بأن الدبلوماسية في التنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين هي أفضل مسار لتحقيق هذا الهدف».