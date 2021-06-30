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فيلم «شخوص عالمنا التحتي» للمركز القومي للسينما يشارك بمهرجان On Art

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فيلم «شخوص عالمنا التحتي» للمركز القومي للسينما يشارك بمهرجان On Art فيلم «شخوص عالمنا التحتي» للمركز القومي للسينما يشارك بمهرجان On Art

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يشارك فيلم «شخوص عالمنا التحتي للمخرج هيثم شريف، وإنتاج المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، في المسابقة الرسمية في مهرجان On Art المقرر إقامته بالعاصمة البولندية وارسو بتنظيم من صندوق دعم وتطوير المصورين السينمائيين البولندي.

وهو مهرجان متخصص في الأفلام التي يشكل الفن والفنانين التشكيليين موضوعها الأساسي، ويعتبر من أكبر المهرجانات من نوعه في وسط أوروبا، حيث سيتم عرض الفيلم في عشرة مدن بولندية وبينهم العاصمة وارسو وفي أرقى الأماكن مثل المتاحف الفنية، كما سيتم عرضه أيضاً في الهواء الطلق في شوارع العاصمة للجمهور.

و تدور أحداث الفيلم حول شخص يدعي «أيمن فرغلي» وهو صنايعي حجر وفنان تشكيلي وراقص معاصر، وأطلق عليه أهل منطقته «مونه» العفريت«و بسبب حادث معين يتعرض له يتسبب في تغيير حياته للأبد وتتغير بعد ذلك أيضا نظرة كل من حولة له.

يذكر أن المخرج «هيثم شريف» فنان بصرى مصرى معاصر، كاتب، ومصنع, حاصل على بكالوريوس كليةالخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الرسوم المتحركة، ودبلوم عالى في العلوم السينمائية المتخصصة من المعهد العالى للسينما ويعمل في الوقت الحالى كمخرج للافلام التسجيلية بالمركز القومي للسينما.

المصرى اليوم

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