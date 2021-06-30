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«حياة أختي الشخصية خط أحمر».. هنا شيحة تنفعل على مذيعة في مهرجان أسوان

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«حياة أختي الشخصية خط أحمر».. هنا شيحة تنفعل على مذيعة في مهرجان أسوان «حياة أختي الشخصية خط أحمر».. هنا شيحة تنفعل على مذيعة في مهرجان أسوان

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انسحبت الفنانة هنا شيحة، رافضة استكمال لقائها التلفزيوني عبر إحدى القنوات، وذلك على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، بعدما وجهت مُذيعة سؤالًا حول حقيقة اعتزال شقيقتها الفنانة حلا شيحة التمثيل بعد إشارتها إلى ارتدائها الحجاب.

وتشارك «شيحة» في المهرجان كإحدى أعضاء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، والتي أظهرت رفضها الشديد بسبب توجيه الأسئلة حول شقيقتها، حيث ألغت جميع اللقاءات الإعلامية، التي تم تحديدها على هامش مهرجان أسوان الدولي، بعد تكرار سؤال واحد أكثر من مرة من قبل وسائل إعلام متعددة بشأن خطة شقيقتها الفترة المقبلة.

لذا قالت: «أنا فنانة في مهرجان عن الفن، جايين تسألوني عن أختي ليه؟ مش هسجل مع حد ومش هسمح لحد يسألني عن حياة أختي الشخصية».

وظلت الفنانة بغرفتها في الفندق في أسوان، ليوميين ماضيين، رافضة المشاركة في ندوات فنية، حتى خرجت خلال الساعات الماضية من غرفتها بعد موافقتها على إجراء حوار مع برنامج وقبلها اشترطت عدم طرح أي سؤال حول شقيقتها حلا، لكن لم يمر الحوار كما تمنت وسُألت عنها من جديد، لذا أنهت الحوار الصحفي على الفور.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أختتم، أمس الثلاثاء، فعاليات دورته الخامسة بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة لمكافحة .

‎وعقد الحفل بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجمة صفية العمري و«شيحة» وأحمد مجدي وأحمد وفيق وباسم سمرة وسلوي محمد على ومصطفى خاطر وجميلة عوض والمخرج الكبير عمر عبدالعزيز.

‎كما قدّمت حفل الختام الإعلامية رباب الشريف، فيما تولى المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج النقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة «نايل سينما».

‎وشارك في مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان 12 فيلما روائيا وتسجيليا من ولبنان والمغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وأوكرانيا واليابان ولاتفيا وتشيلي والأرجنتين وكوستاريكا، أما مسابقة الفيلم القصير فتضم 14 فيلما من مصر وسوريا ولبنان وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين وماليزيا والسويد والولايات المتحدة.

وكانت «شيحة» قالت عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»، منذ أيام: «بحمد ربنا أني أخيرًا لقيت التوازن بين أني أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة به من جواية، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص».

وتابعت: «بسبب (كورونا) اتأخر جدًا في نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمدلله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وبتمنى التوفيق لكل زملائي».

المصرى اليوم

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