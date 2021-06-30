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عمرو محمود ياسين يودع كلبه: «أرقد في سلام يا ليو» (صور)

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عمرو محمود ياسين يودع كلبه: «أرقد في سلام يا ليو» (صور) عمرو محمود ياسين يودع كلبه: «أرقد في سلام يا ليو» (صور)

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ودع الفنان عمرو محمود ياسين كلبه بعد وفاته، اليوم الأربعاء، حيث نشر لقطات مصورة تظهر وجود الكلب في منزله منذ الصغر.

وعلّق «ياسين» على الصور التي نشرها عبر صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»، الأربعاء، «أرقد (ليو) في سلام اليوم».

وإنهالت التعليقات من الفنانين، فقالت شقيقته الفنانة رانيا ياسين له: «معلش يا حبيبي متزعلش»، وتابعت الفنانة وفاء صادق: «ربنا يعوض عليك بحبهم قوي».

وشارك الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر بحكاية مر بها قبل تبنيه قطة: «اسكت يا عمرو أنا كنت قررت أتبني قطه بتقف عندي على السلم وعملت لها كمين عشان أوديها تطعم دخلت القفص وأول ماوصلت المستشفى جالها أزمه قلبية وماتت.. عشان القطط دي اتعودت على الحرية».

المصرى اليوم

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