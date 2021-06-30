إطلاق أول جهاز تتبع لحيوان الضب في الاردن بمحمية فيفا

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جى بي سي نيوز :- أطلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، اليوم الثلاثاء، أول جهاز تتبع لحيوان الضب في المملكة، في محمية فيفا الطبيعية، ضمن برنامج حماية الضب المهدد بالإنقراض، الذي تنفذه الجمعية منذ العام 2014.

وقال باحث الدراسات الحيوانية في مركز مراقبة التنوع الحيوي، المهندس عمر عابد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إطلاق جهاز التتبع يهدف لتحديد نطاق التحرك لحيوان الضب ومناطق التغذية الخاصة به داخل المحمية، خلال مواسم مختلفة، والتي تساهم وبشكل مباشر في فاعلية خطط الحماية والتفتيش داخل المحمية.

من جانبه، قال مدير محمية فيفا الطبيعية، إبراهيم المحاسنة، لـ(بترا)، إن حيوان الضب من الحيوانات المهددة بالإنقراض على المستوى العالمي (Vulnerable)، نظرا للانخفاض المستمر في تعداده العالمي نتيجة لتعرضه للصيد الجائر، كما أن تواجد حيوان الضب في محمية فيفا الطبيعة يعتبر من المعايير المحققة في اتفاقية رامسار لحماية الأنواع المهددة داخل المحمية، ذلك أن من شروط الاتفاقية وجود نوع مهدد بالإنقراض في المحمية.