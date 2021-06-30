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الصحة العالمية: لم نسجل أي إصابات بفيروس كورونا في حتى الآن

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الصحة العالمية: لم نسجل أي إصابات بفيروس كورونا في كوريا الشمالية حتى الآن الصحة العالمية: لم نسجل أي إصابات بفيروس كورونا في حتى الآن

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أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأنه وفقا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في .

وقال المكتب الصحفي للمنظمة، لوكالة «سبوتنيك»، إن المنظمة ليست على علم بأي حادث خطير يتعلق بتخفيف تدابير مكافحة الأوبئة، عدى تلك التي ذكرتها وسائل الإعلام.

ووفقا لآخر تحديث حول انتشار عدوى «كوفيد 19»، قدمته الكورية الشمالية إلى منظمة الصحة العالمية، في 24 حزيران/ يونيو الجاري، فإنه لم يتم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في هذا البلد، حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، سابقا، أن الزعيم كيم جونغ أون، انتقد بشكل حاد، خلال اجتماع للمكتب السياسي لـ«حزب العمال الكوري»، أداء كبار المسؤولين في الحزب الحاكم بسبب «حادث خطير» يتعلق بالإجراءات الوطنية لمكافحة ، الأمر الذي خلق تهديدا لسلامة الشعب والبلاد.

وأشار كيم جونغ أون، إلى أن المسؤولين أهملوا تطبيق قرارات مهمة مرتبطة بالإجراءات التنظيمية والعلمية والتكنولوجية في مجال تمديد إجراءات العزل؛ ولم تعط الوكالة أي تفاصيل حول ما حدث.

المصرى اليوم

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