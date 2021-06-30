والد حسام حبيب لشيرين عبدالوهاب: «رجعي ابنى لجمهوره»

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وجه حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، رسالة لنجله وزوجته المطربة شيرين عبدالوهاب.

وقال حسين حبيب في الرسالة التي أرسلها عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام» بعد أزمة التسريب الصوتي الأخيرة، الأربعاء، قائلًا: «أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم الدادة دودى في لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهى وحب الناس الطاغى لزوجته في عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهى تستحقه عن جداره».

وأضاف: «أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربى الأولى اللى أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وإنتى باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف».

وتابع «أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش اكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دى حجة البليد الكسول أما عن نفسى آسف لكل ما بدر منى وماينفعش واحد في مكانتى ولا سنى ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المؤامرات على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقه الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها في مصر لثلاث سنوات سجن».

واختتم حديثه قائًلًا: «بس أنا هاشتكيكى في محكمة حسبيى الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله لإنى اتعودت لما باخد حقى با إيدى ربنا بيدينى على قد إيدى ولما بفوضة بيدينى على قد إيده هو والمرة الجاية مش عايزينك تتعبى نفسك وتقعدى 6 أشهر في الإعداد إنتى بس قوليلى وأى خدمة وأى فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن».