أخبار عاجلة

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البرلمان اللبناني يقرّ تخصيص بطاقة تمويلية للأسر الأكثر فقرًا

Print
البرلمان اللبناني يقرّ تخصيص بطاقة تمويلية للأسر الأكثر فقرًا البرلمان اللبناني يقرّ تخصيص بطاقة تمويلية للأسر الأكثر فقرًا
يتراوح معدلها بين 93 و126 دولارًا

البرلمان اللبناني يقرّ تخصيص بطاقة تمويلية للأسر الأكثر فقرًا

أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم (الأربعاء)، بطاقة تمويلية مخصصة للأسر الأكثر فقرًا بالتزامن مع بدء رفع الدعم تدريجيًّا عن مواد أساسية آخرها المحروقات، في بلد غارق في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

وبيّن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق .

وأضاف أن معدل البطاقة التمويلية سيتراوح بين 93,3 دولارًا و126 دولارًا، طبقًا لما حددته حكومة تصريف الأعمال، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه أوضح مصدر حكومي أن الحكومة قدرت كلفة البطاقة التمويلية بـ556 مليون دولار، وتأمل أن تتمكن من تمويل 300 مليون منها عبر قروض من البنك الدولي، على أن يتكفّل المصرف المركزي بالمبلغ المتبقي.

وعلى وقع شحّ احتياطي المصرف المركزي شرعت السلطات منذ أشهر في البحث في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجيًّا من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان