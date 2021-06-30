أخبار عاجلة

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين لدى الدوحة

Print
أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين لدى الدوحة أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين لدى الدوحة
مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين

أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين لدى الدوحة

تسلّم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أوراق اعتماد الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.

ورحب أمير دولة قطر بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما حمله تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

بدوره نقل الأمير منصور بن خالد بن فرحان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتطويرها في المجالات كافة.

وقد أجريت لسمو السفير المراسم المعتادة، حضرها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعدداً من المسؤولين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب