رسمياً.. إيفرتون يتعاقد مع بينتيز

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أعلنت إدارة إيفرتون عن التعاقد مع المدرب الإسباني رافا بينتيز كمدير فني للفريق الأول خلال الموسم المقابل بعد سلسلة من المفاوضات امتدت لنحو شهرين.

وكان المدرب السابق كارلو أنشلوتي قد أعلن رحيله عن الفريق الإنجليزي بعد تلقيه عرضاً من ريال مدريد الإسباني.

ودخلت إدارة إيفرتون في مفاوضات مع أكثر من مدرب لتستقر الأمور في النهاية نحو بينتيز بسبب توافق الرؤية خطة الفريق في الموسم المقبل بالإضافة إلى خبراته السابقة في الدوري الإنجليزي.

وسبق للمدرب الإسباني قيادة ليفربول في الفترة من 2004 وحتى 2010 وحقق العديد من الانجازات يأتي في مقدمتها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، كما خاض تجربة قصيرة مع ريال مدريد.

وقال بينتيز بعد اتمام التعاقد «سعيد بقدومي إلى إيفرتون، أبهرني كثيرا الطموح الذي أبداه كبار ممثلي النادي ورغبتهم في تحقيق النجاح لهذا النادي الكبير خلال الموسم المقبل».

وأضاف «أعتقد أن فريق إيفرتون هو النادي القادر على الذهاب لأبعد نقطة ممكنة، وأنا مصمم على لعب دور كبير وفعال في مساعدة هذا النادي العظيم على تحقيق طموحاته».