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علاء وحيد: الإسماعيلي أفضل فريق في الدور الثاني

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علاء وحيد: الإسماعيلي أفضل فريق في الدور الثاني علاء وحيد: الإسماعيلي أفضل فريق في الدور الثاني

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أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي بإسم النادي الإسماعيلي، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، وراء ظهور لاعبي الدراويش بمستوى مميز في الدور الثاني للدوري.

وقال علاء وحيد، في تصريحات إذاعية :«الإسماعيلي هو أفضل فريق في الدور الثاني للدوري، حيث نجح في تحقيق الفوز في 8 مباريات من 9 مباريات، ويأتي من بعده ثم طلائع الجيش».
وأضاف :«إيهاب جلال، وراء تألق لاعبي الإسماعيلي في المباريات الماضية، حيث استطاع أن يخرج إمكانيات جميع اللاعبين وتعامل معهم نفسيًا بشكل جيد، وهو ما أثر بالإيجاب على أدائهم الفني».

وتابع :«لاعبو الإسماعيلي أصبحوا يلعبون بمزاج، وهذا يعود إلى الجهاز الفني»، مضيفًا :«هدفنا التواجد في المربع الذهبي، ونخوض كل مباراة كأنها بطولة».

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