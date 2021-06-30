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وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه
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الاثنين 12 يوليو 2021 04:15 صباحاً
العالم يحتفل بـ«ميسى»
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الاثنين 12 يوليو 2021 04:15 صباحاً
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر
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الاثنين 12 يوليو 2021 03:54 صباحاً
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور
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الاثنين 12 يوليو 2021 03:47 صباحاً
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل
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الاثنين 12 يوليو 2021 03:47 صباحاً
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل
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الاثنين 12 يوليو 2021 03:47 صباحاً
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال»
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الاثنين 12 يوليو 2021 03:47 صباحاً
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية
-
الاثنين 12 يوليو 2021 03:33 صباحاً
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور
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الاثنين 12 يوليو 2021 03:33 صباحاً
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب
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الاثنين 12 يوليو 2021 03:33 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
وصول مروحيات أردنية لمقر الرئاسة الفلسطينية لنقل عباس إلى عمان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 30 يونيو 2021 05:01 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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