أخبار عاجلة

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

غضب متواصل بلبنان.. قطع طرق ومحاولة اقتحام مبنى بلدية

Print
غضب متواصل بلبنان.. قطع طرق ومحاولة اقتحام مبنى بلدية غضب متواصل بلبنان.. قطع طرق ومحاولة اقتحام مبنى بلدية

جي بي سي نيوز :- تجددت فعاليات احتجاجية في العاصمة اللبنانية بيروت ومدن أخرى، الأحد؛ تنديدا باستمرار تردي الأوضاع المعيشية، ضمن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990.

وبحسب مراسل الأناضول، تظاهر العشرات في الطريق العام قرب المدينة الرياضية في بيروت، وأطلقوا هتافات منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقطع المتظاهرون طريقين سريعين، الأول يربط العاصمة بجنوب البلاد، والآخر يربطها بشمالها.

فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) بأن محتجين حاولوا اقتحام البوابة الحديدية لمدخل مبنى بلدية مدينة صيدا (جنوب)، إلا أن الجيش منعهم وعمل على إبعادهم عن المكان.

وأضرم محتجون لاحقا النار بإطارات سيارات، وقطعوا طرقا رئيسة في المدينة، تنديدا بتردي الوضع المعيشي والانهيار الإضافي بقيمة العملة اللبنانية (الليرة)، بحسب الوكالة.

والأحد، سجلت الليرة تدهورا إضافيا، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية (غير الرسمية) عتبة 17 ألفا و500 ليرة، مقابل ألف و507 ليرات لدى مصرف لبنان المركزي.

وفي طرابلس (شمال)، انطلق مئات المحتجين في مسيرات شعبية باتجاه منازل سياسيين يقطنون في المدينة؛ تنديدا بالأوضاع المعيشية، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي.

والسبت، شهدت طرابلس مواجهات بين محتجين وحراس بعض السياسيين أدت إلى سقوط 5 جرحى من المتظاهرين، بعضهم أصيب بالرصاص، أثناء احتجاجات غاضبة في المدينة تخللتها أعمال شغب.

فيما أعلن الجيش، مساء السبت، إصابة 10 عسكريين بانفجار قنابل صوتية ألقاها شباب يستقلون دراجات نارية باتجاه قوة عسكرية كانت تعمل على حفظ الأمن أثناء الاحتجاجات في طرابلس.

وتصاعدت الاحتجاجات الشعبية، منذ مطلع الأسبوع؛ بسبب تدهور إضافي في العملة المحلية مقابل الدولار، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، ما أدى إلى تضخم مالي وزيادة غير مسبوقة بمعدلات الفقر.

وتفاقم الوضع سوءا جراء خلافات سياسية تحول دون تشكيل حكومة جديدة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إحباط تهريب أسلحة.. إسرائيل: نحقق في ضلوع حزب الله

إحباط تهريب أسلحة.. إسرائيل: نحقق في ضلوع حزب الله

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص