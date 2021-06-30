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تسمم ٧ من أسرة واحدة عقب تناولهم «رايب» فاسد بسوهاج

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تسمم ٧ من أسرة واحدة عقب تناولهم «رايب» فاسد بسوهاج تسمم ٧ من أسرة واحدة عقب تناولهم «رايب» فاسد بسوهاج

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أصيب اليوم ٧ أشخاص من أسرة واحدة بحالة إعياء شديد وقىء وأعراض تسمم، عقب تناولهم وجبة طعام منزلى فاسد «رايب» داخل منزلهم بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، بورود بلاغ لمركز شرطة طما من المستشفي المركزي، بوصول كل من: «نهي. م. ص» 30 سنة- ربة منزل، ووالدتها «محاسن. ع. ا» 68 سنة- ربة منزل، و«مديحة. ا. س» 47 سنة- ربة منزل، و«آيه. ع. م» 20 سنة- ربة منزل (نجلتي عمومة الأولي)، والطفل «أحمد. و. م» 4 سنوات، والطفل «محمد. و.م» ٣ سنوات (نجلي الأولي)، ونجلة شقيقة الأولي الطفلة أمل. أ. ح البالغة من العمر عام ونصف، مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد، وتم تحويل من الخامس إلى السابعة إلى مستشفي سوهاج الجامعي، فانتقل إلى مكان البلاغ العميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، وبسؤال الأولي والرابعة قررا حدوث إصابتهم عقب تناولهما طعام منزلي فاسد «رايب»، ونفتا الشبهة الجنائية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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