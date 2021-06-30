ليستر سيتي يتعاقد مع المهاجم الزامبي داكا

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أعلن نادي ليستر سيتي، الفائز بكأس انجلترا الموسم المنصرم، الأربعاء تعاقده مع المهاجم باتسون داكا من زامبيا قادما من سالزبورغ النمساوي من دون تحديد قيمة الصفقة.

وسينضم المهاجم البالغ 22 عاما إلى فريق الـ "فوكس" لمدة خمسة أعوام، على أن تستوفي الصفقة شروط موافقة رابطة الدوري الانجليزي الممتاز والحصول على إجازة دولية.

قال داكا في بيان نشره ليستر: "أنا سعيد جدا للانضمام إلى هذا النادي الرائع والتاريخي"، مضيفا: "هذا هو حلمي وأنا سعيد جدا ومتشوق لما سيحدث في المستقبل".

وفي وقت لم يتم تحديد قيمة الصفقة، قدرت وسائل إعلام محلية القيمة السوقية للاعب بحوالي 27 مليون يورو.

وتألق داكا بقميص سالزبورغ حيث خاض 125 مباراة وسجل 68 هدفا، كما ساهم في فوزه بلقب الدوري النمساوي في المواسم الأربعة الماضية.

ووجد ليستر بشخص داكا بديلا لمهاجمه المخضرم جايمي فاردي (34 عاما)، علما أن مهاجم سالزبورغ سجل 27 هدفا في 28 مباراة خاضها في الدوري الموسم المنصرم ليتربع على عرش الهدافين.

وختم داكا قائلا: "تابعت ليستر منذ فوزه ببطولة الدوري (موسم 2015-2016)... أشعر أنه المكان المثالي لي، لأنه فريق ينافس على الألقاب. أعرف أن الأمور لن تكون سهلة، ولكني أشعر أني مستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد".

المصدر: وكالات