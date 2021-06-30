اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-03-31

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تم إحتساب خسارة السهم للفترة الحالية بقسمة صافى الخسارة للسنة العائد لمساهمى الشركة الأم و البالغ قدره 74,7 مليون ريال على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة و البالغ قدرها 14,568,493 سهم، تم إحتساب خسارة السهم للسنة المماثلة من العام السابق بقسمة صافى خسارة السنة العائد لمساهمى الشركة الأم و البالغ قدرها 25,6 مليون ريال على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة المماثلة و البالغ قدرها 12,307,122 سهم. تم تعديل رقم خسارة السهم للسنة المماثلة من العام السابق للتوافق مع معيار المحاسبة الدولى رقم 33 – ربحية السهم حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 15 يوليو 2020م على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية و عليه فقد تغير المتوسط المرجح للإسهم مما أثر على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة منذ ذلك الحين.

إرتفعت الخسائر المتراكمة لتبلغ 115,96 مليون ريال و بنسبة 66.3% من رأس المال البالغ قدره 175,000,000 ريال سعودي كما فى 31 مارس 2021. و تعود إسباب إرتفاع الخسائر المتراكمة بشكل رئيسي إلى :

1- تأثر أعمال المجموعة من إنتشار فيروس كوفيد 19حيث إتخذت الجهات النظامية إجراءات إحترازية من خلال إغلاق معارض التجزئة الخاصة بالمجموعة خلال فترات طويلة من السنة إضافة إلى القيود على السفر مما أثر بشكل كبير على مجمل ربح قطاع التجزئة، إضافة إلى ذلك أدت الظروف الإقتصادية المحيطة إلى تباطؤء كبير فى أعمال قطاعى الإعلان و الإنتاج بالمجموعة مما كان له بعض الأثر السلبي على أعمال الشركة وأدت الى انخفاض مجمل الربح بما يقارب 19,5 مليون ريال سعودي.

2- كما قامت المجموعة خلال العام بقيد خسائر أنخفاض فى قيمة ممتلكات و معدات بما يقارب 4.2 مليون ريال سعودي.

3- تحقيق خسائر من الحصة من نتائج إعمال الشركات الزميلة بما يقارب 6.5 مليون ريال سعودي، مقابل أرباح خلال العام السابق بما يقارب 7 مليون ريال سعودي.

4- قيد مخصص قضايا و مطالبات خلال العام بما يقارب 5,3 مليون ريال سعودي.

5- قيد خسائر من إستبعاد شركة زميلة و أثر زيادة نسبة السيطرة فى شركات تابعة ضمن خطط إعادة هيكلة القطاعات بما يقارب 4.3 مليون ريال سعودي.

6- إرتفاع مخصص الزكاة بما يقارب 8 مليون ريال سعودي منها ما يقارب 6.5 مليون ريال سعودي مخصصات تم قيدها من قبل الشركة بناء على الربوط المعدلة من قبل هيئة الزكاة و الدخل و الجمارك لشركات المجموعة والتى ما زالت محل إعتراض لدى الأمانة العام للجان الضريبية، إضافة إلى تأثير زيادة رأس مال الشركة خلال السنة.

7- قيد مخصصات خسائر إئتمانية بما يقارب 4,6 مليون ريال سعودي.

8- قيد مخصص مخزون بضائع متقادمة 5.8 مليون ريال سعودي

9- انخفاض الإيرادات الإخرى بما يقارب 3.7 مليون ريال سعودي

10- إرتفاع مصروفات الطرح الخاص بزيادة رأس المال مقارنة بالعام السابق بما يقارب 2.2 مليون ريال سعودي حيث تم الموافقة و الإنتهاء من إجراءات الطرح و زيادة رأس المال خلال السنة الحالىة

سيستمر تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.