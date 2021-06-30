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كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، بان الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهم بالمتحرش وهتك عرض طفلة بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة أثناء وجودها داخل مكتبه بمقري أحدي الشركات بالمنطقة.

وذكرت المصادر بان فريق من ضباط مباحث الجيزة تحركت إلي مناطق التي يتردد عليها المتهم للقبض عليه وتقديمه إلي المحاكمة كما سيتم الاستماع إلي أقوال الطفلة في الواقعة التحرش التي تعرضت لها.

وكشفت المصادر بأن المتهم يعمل في شركة خاصة بمنطقة بشتيل في وسيم بمحافظة الجيزة، وأن التحرش بالطفلة وهتك عرضها تم في مكتبه الخاص، وان كاميرات المراقبة سجلت المشهد التحرش وهتك عرض الطفلة

وكان الفيديو تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه المتهم وهو يقوم بالتحرش وهتك عرض طفلة جنسيا،

طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة القبض على الشاب المتهم بعد تداول فيديو التحرش بالطفلة داخل مكتب، مؤكدين بأن المتهم من منطقة أوسيم في الجيزة، وأنه ارتكب تلك الجريمته وثقتها الكاميرات.