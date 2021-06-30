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إخلاء سبيل سما المصرى فى سب وقذف والتأجيل لـ14 يوليو

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إخلاء سبيل سما المصرى فى سب وقذف مرتضى منصور والتأجيل لـ14 يوليو إخلاء سبيل سما المصرى فى سب وقذف والتأجيل لـ14 يوليو

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أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، الدعوى المقامة من رئيس نادي السابق، ضد سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ«سما المصري»، والذى يتهمها فيها بسبه وقذفه لجلسة ١٤ يوليو المقبل مع اخلاء سبيل سما المصرى بتلك القضية ان لم تكن محبوسة على ذمة قضية اخرى

يذكر أن المحكمة الاقتصادية رفضت استشكال «سما المصري»، على الحكم الصادر بحبسها عاما وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

كانت النيابة أحالت «المصري» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية في 27 يونيو الماضى عاقبت «المصرى» بالسجن 3 سنوات وغرمتها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام» في قضية أخرى.

المصرى اليوم

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