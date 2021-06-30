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«حقوق إنسان النواب»: «30 يونيو» شريان الأمل الذي أعاد الحياة للدولة من جديد

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«حقوق إنسان النواب»: «30 يونيو» شريان الأمل الذي أعاد الحياة للدولة من جديد «حقوق إنسان النواب»: «30 يونيو» شريان الأمل الذي أعاد الحياة للدولة من جديد

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وجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو عام 2013، مؤكداً أن الثورة جاءت لتبنى وطنًا جديداً للمصريين تنتصر فيه حقوق الانسان والعدالة واحترام الدستور والقانون، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان وسارقى الأحلام ليستردوا أن أسقطوا حكم المرشد والفاشية الدينية.

وقال «رضوان»، في بيان أصدره اليوم، إن التاريخ سجل أن 30 يونيو ثورة تجسدت فيها إرادة شعب أراد التغيير، وانتفاضة أمة ضد الظلم ومحاولات تقسيم المصريين وبيع الوطن ورفض تحويل الوطن لإمارة إخوانية إرهابية تكون مرتعاً لقوى الشر والظلام والتطرف والإرهاب، ستظل 30 يونيو واحدة من أهم وأعظم الثورات في تاريخ مصر والعالم، توحدت فيها كلمة المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وقال إن الشعب المصرى العظيم بعث برسالة عاجلة وحاسمة وواضحة للعالم كله مفادها أن 30 يونيو هي ثورة للإصلاح الحقيقى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعي وتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة والمستدامة، وشريان الأمل الذي أعاد الحياة للدولة من جديد وبمثابة تحول في مسار العملية السياسية المصرية من شبه دولة ضعيفة ومفلسة حاولت أن تحكمها جماعة فاشلة وإرهابية إلى دولة قوية عظيمة وناهضة يحكمها كل المصريين.

المصرى اليوم

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