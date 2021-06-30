«عضو المحامين»: عرض «التأمين على الحوادث» تاريخي لخدمة الجمعية العمومية

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أعلن صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، أن الاستفادة بالعرض المقدم من شركة مصر للتأمين، إلى النقابة العامة، بهدف التأمين على المحامين ضد أخطار الحوادث الشخصية، سيكون قاصرا على حاملي كارنيه 2021.

وأوضح «سليمان»، في تصريح صفحي، أن الاشتراك بالعرض متاح حتى 15 يوليو المقبل، على أن يتم سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة، أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأكد مقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي، أن مدة التأمين عام واحد اعتبارا من تاريخ بداية التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بديلين الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيها، ومبلغ التأمين 100 ألف جنية، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين 200 ألف جنيه.

وشدد «سليمان»، على أن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي، كما هو موضح سابقا، مؤكدًا أن هذا العرض تاريخي يصب في صالح أعضاء الجمعية العمومية من المحامين، وذلك في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة رجائي عطية، نقيب المحامين، لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية، موجهًا الشكر لشركة مصر للتأمين على هذا العرض.

ووفقًا للعرض المقدمة من الشركة، فإن التأمين يغطي أخطار الوفاة بحادث يؤدى مبلغ التأمين بالكامل، والعجز الكلي المستديم يؤدى مبلغ التأمين بالكامل، والعجز الجزئي المستديم تطبق النسب المحددة بشروط الوثيقة.

وأوضح العرض، أن النطاق الجغرافي له يكون داخل جمهورية مصر العربية، إضافة إلى صرف قيمة الأجهزة التعويضية اللازمة للمؤمن عليه في حالة إصابته بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى تأمينيًا بحد أقصى 2000 جنيه.