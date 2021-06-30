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: «اللي يقولي مفيش فلوس أقوله اللي بتجيب 2 تلاجة و2 غسالة دول إيه؟»

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السيسي: «اللي يقولي مفيش فلوس أقوله اللي بتجيب 2 تلاجة و2 غسالة دول إيه؟» : «اللي يقولي مفيش فلوس أقوله اللي بتجيب 2 تلاجة و2 غسالة دول إيه؟»

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قال الرئيس عبدالفتاح إن الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مبادرة تطوير الريف المصري هي جهود مصرية بتكاتف جميع الجهات.

وكشف السيسي، في كلمته خلال تفقد المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة حياة كريمة، أنه قام بسؤال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تكلفة طلاء القرى وجاوب أنها تكون في حدود 30 أو 35 مليار جنيه، قائلاً: «لا مهو إحنا مش معقول نعمل دا.. ولو عايزنا نعمل كدا أنا مستعد أشيل بطاقة ثلاث سنوات أعملكوا كدا واللي يقولي مفيش فلوس هقوله أمال الغارمات دول إيه؟ اللي بتجيب 2 تلاجة و2 غسالة وغيره».

وتابع: «أنا بتكلم بجد.. هيقولك الحق الريس عايز يلغي بطاقة التموين ويلغي العيش.. لا ولكن أقدر أعمل كدا ولو بديل مناسب أنا مستعد أعمل».

المصرى اليوم

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