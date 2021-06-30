«المحامين»: النقيب يحرر توكيل لإنهاء تخصيص أرض نادي دمياط

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أعلنت نقابة المحامين، عن تحرير رجائي عطية، نقيب المحامين، الإثنين الماضي، توكيل رسمي لمحب المكاوي، وكيل النقابة العامة، وياسر أبو هندية، نقيب محامين دمياط، ومتوفي سراج، وهاني المشد، وكيلي المجلس، للتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء نادي للنقابة.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن التوكيل يتضمن التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة للهيئة، بشأن تخصيص قطعة الأرض التابعة للهيئة البالغ مساحتها 18009 متر مربع، والتعامل مع الهيئة بشأن تسليم الشيكات، وتقديم الأوراق، والحضور نيابة عنه في جلسة المفاضلة، وفض المظاريف، واتخاذ كافة ما يلزم لإنهاء إجراءات التعاقد، والتخصيص، وتقديم العروض المالية نيابة عن نقابة المحامين.