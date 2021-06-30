سميرة سعيد: مشفتش أهلي من سنة ونص لهذا السبب

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حلت الفنانة سميرة سعيد ضيفة على برنامج «أهلا وزحما» مع باسم كميل وسارة المنذر، على محطة راديو إنرجي 92.1، منذ قليل للحديث عن مشوارها الفني، وكواليس ألبومها الذي تطرحه أغنية ورا الأخرى على يوتيوب.

وكشفت سميرة سعيد كواليس التحضير لأغنيتها الأخيرة «الساعة اتنين بالليل» التي كتبها تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي، وعرضها عليها صديقها الموزع حسن الشافعي، وقالت إنها أرسلت إليها ليلا لكنها استمعت إليها في الصباح لأنها تحرص على النوم مبكرا.

وقالت سميرة إنها كانت ستقدم عملا قديما مع عزيز الشافعي لكنهما تراجعا، وجاءت الفرصة مؤخرا بعد تألقه مع صديقه تامر حسين في تقديم عدد من الأغاني مع نجوم كبار، موضحة أنها لم تحدث العديد من التغييرات على الأغنية.

وتحدثت سميرة حول فترة الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا، وقالت إن الجميع مر بمرحلة صعبة وهي أيضا، خاصة أنها لم تستطع رؤية عائلتها منذ عام ونصف بسبب كورونا، وتلتقى بهم فقط عبر مكالمات الفيديو.