سميرة سعيد: مشفتش أهلي من سنة ونص لهذا السبب

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حلت الفنانة سميرة سعيد ضيفة على برنامج «أهلا وزحما» مع باسم كميل وسارة المنذر، على محطة راديو إنرجي 92.1، منذ قليل للحديث عن مشوارها الفني، وكواليس ألبومها الذي تطرحه أغنية ورا الأخرى على يوتيوب.
وكشفت سميرة سعيد كواليس التحضير لأغنيتها الأخيرة «الساعة اتنين بالليل» التي كتبها تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي، وعرضها عليها صديقها الموزع حسن الشافعي، وقالت إنها أرسلت إليها ليلا لكنها استمعت إليها في الصباح لأنها تحرص على النوم مبكرا.
وقالت سميرة إنها كانت ستقدم عملا قديما مع عزيز الشافعي لكنهما تراجعا، وجاءت الفرصة مؤخرا بعد تألقه مع صديقه تامر حسين في تقديم عدد من الأغاني مع نجوم كبار، موضحة أنها لم تحدث العديد من التغييرات على الأغنية.
وتحدثت سميرة حول فترة الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا، وقالت إن الجميع مر بمرحلة صعبة وهي أيضا، خاصة أنها لم تستطع رؤية عائلتها منذ عام ونصف بسبب كورونا، وتلتقى بهم فقط عبر مكالمات الفيديو.