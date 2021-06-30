«المهندسين»: الهندسة الميكانيكية تعقد محاضرة «الصيانة التنبؤية في تطبيقات الصناعة الحديثة»

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أعلنت نقابة المهندسين، عن عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة، برئاسة المهندس عادل درويش، محاضرة بعنوان «الصيانة التنبؤية في تطبيقات الصناعة الحديثة»، وهي المحاضرة 14 عبر تطبيق زووم.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي، أن المحاضرة حاضر فيها المهندس الاستشاري حسن الرمال، وذلك بمشاركة دكتور مهندس محمد اليماني، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية والمهندس محمد سليم، رئيس لجنة التدريب، والمهندس هشام الشافعي، رئيس جمعية المهندسين المصريين بالسعودية، والمهندس محمد عبدالمجيد، وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية، والدكتورة منى أبوالعز، الأستاذة بجامعة المنصورة، وعدد من المهندسين بمصر والخارج، إضافة إلى عدد من الطلبة والمهتمين بمجال الصيانة الميكانيكية.

وأضاف البيان أن المحاضرة تناولت الأساليب الحديثة في كل من تطبيق قياس وتحليل الاهتزازات، وتطبيق تكنولوجيا المسح الحراري، باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وتطبيق تكنولوجيا القياس والمسح، باستخدام الموجات فوق الصوتية، وتطبيق تكنولوجيا تحليل الزيوت للماكينات، واستخدامها في التنبؤ بالمشكلات، والأعطال التي قد تحدث للماكينات، والمعدات قبل فترة كبيرة من حدوثها، مما له أبلغ الأثر على حماية المعدات والماكينات من التلف.

وطالب المشاركون بعمل حصر لكل المصانع، والشركات بالعناوين وبعض البيانات المهمة وأنشطتها، ليتم توزيعها على خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وذلك لمساعدتهم على الحصول على وظيفة، مما يساهم أيضًا في الارتقاء بمهنة الهندسة.