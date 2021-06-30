تحرك برلماني بشأن تعثر شركات الأسمدة ومطالبة بتأجيل الأقساط ستة أشهر

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تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما تتعرض له بعض الشركات المتخصصة في نشاط الأسمدة في مصر لتعثر في سداد الأقساط المستحقة عليها نتيجة جائحة كورونا وما فرضته على الظروف الاقتصادية.

وأوضح عضو مجلس النواب في طلبه، أن ما تواجه هذه الشركات أزمة تعثر نتيجة الشيكات المرتدة، الناتجة عن ظروف السوق وتوقف حركة التصدير بسبب أزمة كورونا، وما ترتب على ذلك من ضعف التدفقات النقدية لدى هذه الشركات التي تعتمد على حصيلة الشيكات في سداد مستحقات البنوك.

وأضاف أنه رغم دعم السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزى المصرى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وما انعكس بشكل إيجابى على نمو الناتج القومى ومؤشرات المؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصرى، إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الدعم والتسهيلات لصناعة الأسمدة باعتبارها صناعة حيوية تمس الأمن القومى للبلاد، وتهدف جلب استثمارات اجنبية للسوق المحلية ولكن أزمة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات وقف حائلا دون ذلك في الوقت الراهن.

وطالب عضو مجلس النواب بتأجيل الأقساط المستحقة على شركات الاسمدة المتعثرة في مصر لمدة 6 شهور، نظرا لتعثرها نتاج جائحة كورونا وما فرضته على الظروف الاقتصادية.