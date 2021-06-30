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ماذا قال مبابي بعد خروج فرنسا من كأس أمم اوروبا

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ماذا قال مبابي بعد خروج فرنسا من كأس أمم اوروبا ماذا قال مبابي بعد خروج فرنسا من كأس أمم اوروبا

تقدم كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، بالاعتذار بعدما أهدر ركلة الترجيح الحاسمة خلال الخسارة أمس 4-5 أمام سويسرا، ليودع أبطال العالم بطولة أوروبا 2020 من دور الـ16 يوم الاثنين.

وقال مبابي إن فرنسا "حزينة جدا" بعد الخروج من بطولة أوروبا، وإن إهدار الركلة سيجعله لا ينام خلال الليل.

وسجلت سويسرا هدفين في آخر عشر دقائق لتنتزع التعادل 3-3، ولم تتغير النتيجة في الوقت الإضافي، قبل أن ينقذ الحارس السويسري، إيان سومر، ركلة الترجيح الأخيرة من مبابي.
وكتب مبابي على "إنستغرام": "أتقدم بالاعتذار بسبب هذه الركلة. كنت أريد مساعدة الفريق، لكني فشلت".

وأضاف: "سيكون من الصعب بالنسبة لي النوم بعد ذلك، لكن لسوء الحظ هذه مراحل الصعود والهبوط في هذه الرياضة التي أحبها كثيرا".

وتابع: "أهم شيء أن نعود أقوى من أجل الارتباطات المستقبلية. أوجه التهنئة إلى السويسري وأتمنى له كل التوفيق".

وستلعب سويسرا مع إسبانيا في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.

المصدر: وكالات

كوورة

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