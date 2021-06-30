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توريد 367291 طن قمح في الوادي الجديد

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توريد 367291 طن قمح في الوادي الجديد توريد 367291 طن قمح في الوادي الجديد

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قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن إجمالي ماتم توريده من القمح هذا الموسم بلغ 367291.915 طن داخل وخارج المحافظة
حيث بلغ ما تم توريده داخل المحافظة بصومعة الخارجة، وصومعة شرق العوينات 77386.915 طن، وما تم توريدة خارج المحافظة 289833 طن .

من جانبها، قالت نجلاء حسن السعداني مدير إدارة الشؤون الزراعية بالقطاع الزراعى في الوادى الجديد، ان ما تم توريده هذا العام يزيد عن العام السابق بمقدار 84968.198 طن حيث بلغ اجمال التوريد العام السابق 282251.717 طن.

وأشارت إلى ان هذا الموسم تم التنسيق مابين الجمعية المركزية التنسيق والتعاون الزراعي لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلى صومعة الخارجة مساهمة في التيسير على المواطنين، حيث بلغ اجمالي ما تم توريدة عن طريق الجمعيات المركزية وجمعيات التعاون الزراعي 9338 طن بواقع 4000 طن الجمعية المركزية بالداخلة و3500 طن بالجمعية المركزية بالخارجة 1838 طن جمعية غرب الموهوب.

المصرى اليوم

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