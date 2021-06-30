تعرف على مواعيد بدء صرف المعاشات عبر ماكينات بنك ناصر الاجتماعي ومنافذ «فوري»

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وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ببدء صرف كافة المعاشات للعملاء غدا الخميس عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة لعطلة الرسمية .

وأشار محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك ان الصرف سيكون متاح في اكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM» سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري كما تم اتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية والتي تضم أكثرمن 194 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر بالإضافة إلى 120فرع من فروع (فوري بلس) على مستوى الجمهورية ،وكذلك (myFawry) البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها .

وتابع أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.