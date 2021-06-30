استمرار أعمال الامتحانات بكليات جامعة جنوب الوادي

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن أعمال الامتحانات بكليات الجامعة تواصلت الأربعاء، بكليات الصيدلة والتربية بقنا والتربية الرياضية والهندسة والتربية النوعية والزراعة والطب البيطري وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي بهدوء والتزام تام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي بكليتي الزراعة والطب البيطري بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب للاطمئنان على حسن سير الامتحانات.
وأوضح أنه أدى الامتحانات طلاب الفرقتين الثانية عام والرابعة إكلينك بكلية الصيدلة وطلاب الفرقتين الأولى والثالثة بكليات التربية بقنا والهندسة وطلاب الفرقتين الثانية والرابعة بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية وطلاب الفرقة الرابعة بكلية الزراعة وجميع الفرق بكلية الطب البيطري وطلاب الفرقتين الأولى والرابعة بكلية طب الفم والأسنان وطلاب الفرقتين الثانية والخامسة بكلية العلاج الطبيعي.