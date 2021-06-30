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قطاع الأخبار بـ«الوطنية للإعلام» يحتفي بثورة 30 يونيو

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قطاع الأخبار بـ«الوطنية للإعلام» يحتفي بثورة 30 يونيو قطاع الأخبار بـ«الوطنية للإعلام» يحتفي بثورة 30 يونيو

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أعد قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام احتفالية خاصة بمناسبة ذكري ٣٠ يونيو، حيث يقوم القطاع بتطويع برامجه كما يتم إذاعة عدد من البروموهات الجديدة عن ٣٠ يونيو واذاعة حلقة خاصة عن تطوير العشوائيات واذاعة حلقة من برنامج (نقطة تحول) عن إنجازات ثورة ٣٠ يونيو كما يقدم القطاع فيلما عن ٣٠ يونيو وانجازاتها في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

قناة «النايل تي في»: تقدم قناة النايل تي في احتفالية خاصة وفترات مفتوحة وسرد مكتسبات ثورة 30 يونيو.

كما تعرض القناة فيلما تسجيليا باللغة الإنجليزية عن الجمهورية الجديدة وحركة التنمية واذاعة عدد من البروموهات والاغاني.

وأعدت إذاعة «راديو » احتفالية خاصة بمناسبة ٣٠ يونيو تتضمن طوال اليوم إذاعة نشرات وأخبار عن إنجازات الثورة.

المصرى اليوم

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