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الرئيس الروسي يكشف عن نوعية اللقاح الذي تلقاه

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الرئيس الروسي يكشف عن نوعية اللقاح الذي تلقاه الرئيس الروسي يكشف عن نوعية اللقاح الذي تلقاه

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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي تلقاه هو لقاح «سبوتنيك V».

جاء ذلك خلال الحوار السنوي «الخط المباشر»، الذي يتفاعل فيه مع المواطنين ويجيب فيه عن أسئلتهم، وتابع: «عندما حصلت على التطعيم ضد ، كان هناك لقاحان فقط في ، وكلاهما جيد»، مشيرا إلى أنه لم يستشر الطبيب عند اختيار اللقاح، وقرر تلقي التطعيم بلقاح سبوتنيك V.

وأكد الرئيس الروسي أنه لم يشكو بعد التطعيم من أي أعراض جانبية، وكان قد تلقي اللقاح في منتصف شهر أبريل الماضي.

ووصف بوتين، الفكرة الشائعة القائلة إن جائحة كورونا «مؤامرة» اتفق عليها رؤساء العالم، بأنها «هراء،» مشددا على ضررورة عدم الإنصات لقليلي المعرفة، الذين يعتمدون على الشائعات بعدم ضرورة تلقي اللقاح.

المصرى اليوم

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