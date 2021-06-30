أخبار عاجلة

نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة» -
تبطين 8 ترع بطول 23 كيلو وبتكلفة 53 مليون جنيه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصدار ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء

Print
إصدار ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء إصدار ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء
حرصاً من البنك المركزي على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

إصدار ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء

أصدر البنك المركزي السعودي ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء، التي تهدف إلى تنظيم آلية إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي، وإتاحة التغطيات التأمينية المناسبة بتكلفة منخفضة.

جاءت هذه الخطوة انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار مناسبة.

وأوضح البنك المركزي أن أوعية مخاطر التأمين الصحي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توفر إمكانية الحصول على أفضل التغطيات التأمينية والأسعار في ظل تنظيمات واشتراطات محددة تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة.

وتسمح هذه الضوابط لوسطاء التأمين المرخص لهم من قِبل البنك المركزي بإنشاء وإدارة هذا الوعاء بالشكل المطلوب، بناءً على إمكانية الوسيط في التفاوض مع شركات التأمين نيابةً عن المؤمن لهم، بما يحقق حصول كل صاحب عمل على التغطية التأمينية المناسبة ووفقاً لمتطلباته.

ويأتي إصدار هذه الضوابط ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية إلى ضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتوفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من التغطية التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي لآلية إنشاء وإدارة الوسيط لوعاء المخاطر، وتنظيم العلاقة ما بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبين الوسيط وشركة التأمين. وقد عرض في وقت سابق هذه الضوابط على العموم والمختصين والمهتمين؛ بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط.

وثمّن البنك المركزي السعودي الجهود المبذولة، والتعاون المستمر المقدم من قبل الجهات ذات العلاقة، التي أبرزها: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث عُمل على الضوابط بالتنسيق معها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب